Допрос Порошенко: экс-президент снова не пришел в ГБР

Петр Порошенко, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n126947-dopros-poroshenko-eks-prezident-snova-ne-prishel-v-gbr.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и народный депутат из фракции «Европейская солидарность», не пришел на запланированный на сегодня допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

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Об этом сообщают УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Порошенко не появился сегодня на допрос, — сообщила Иванова.

Отмечается, что также допросы Порошенко в ГБР запланированы на 27 сентября и 3 октября.

Вчера Иванова сообщала, что на 18 сентября Порошенко вызывают в ГБР на очередной допрос, который, вероятно, должен был касаться двух производств, в которых фигурирует пятый президент Украины.

Напомним, в прошлый раз на допросе в ГБР Порошенко был 13 сентября. После его завершения он сообщил журналистам, что допрос касался ренационализации «ПриватБанка» и захвата Россией в плен украинских военных моряков в ноябре 2018 года.

В то же время в ГБР утверждали, что допрашивали тогда Порошенко только по одному криминальному производству.