Петро Порошенко фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n127848-truba-nazvav-kilkist-provadjen-vidkrytyh-proty-poroshenka.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань має 13 проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка.

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У всіх справах колишній глава держави проходить як свідок. Кримінально-процесуальне законодавство не носить звинувачувального характеру, його мета — дослідження всіх обставин. Про це 9 жовтня на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба під час брифінгу, подію транслювали українські ЗМІ.

Основна мета — дослідження всіх обставин, і всі учасники кримінально-процесуального закону є партнерами для ДБР, партнерами для слідчого. І Петро Порошенко також повинен це розуміти. І інтересах Порошенка надати свідчення, щоб слідчі ДБР дослідили всі обставини. На жаль, екс-президент не розділяє цієї позиції. Він займається політикою біля приміщення бюро, — зазначив Труба.

Очільник бюро додав, що наразі в ДБР немає проекту підозри Порошенку в будь-якому з відкритих проваджень. Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення або наявності, або відсутності складу злочину в діях високопосадовця.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України проти п’ятого президента Петра Порошенка. Серед інших кримінальних справ, відкритих проти Порошенка, є провадження про можливе захоплення влади та ймовірне ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».