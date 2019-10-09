Труба пояснив, чому ДБР допитує звільнених із Росії моряків. Фото: Obozrevatel

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Українські моряки, звільнені з російського полону, наразі допитуються слідчими Державного бюро розслідувань з метою встановлення обставин скерування морських суден до Керченської протоки восени 2018 року, які й були захоплені окупантами.

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ДБР налаштоване встановити, чи були законними дії тодішнього керівництва держави, яке направило моряків із Одеси в Бердянськ через контрольовані росіянами води. Про це заявив глава відомства Роман Труба під час сьогоднішнього брифінгу.

Ми не досліджуємо дії моряків, ми досліджуємо дії щодо скерування морських суден саме в Керченську протоку, — наголосив Труба.

Наразі триває експертиза у справі. За її підсумками ДБР має зробити висновок щодо законності дій керівництва держави.

Для встановлення реальної картини ми маємо допитувати учасників тих подій. Допитано лише частину моряків, значну частину допитів ми відклали, бо деякі моряки поїхали до родичів, деяких допитувати заборонили лікарі. Але в підсумку будуть допитані всі моряки, — додав Труба.

Нагадаємо, 24 українські моряки були звільнені з полону в Росії у рамках обміну ув’язненими, що відбувся на початку вересня між Києвом і Москвою.