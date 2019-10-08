Кремль збрехав Міжнародному трибуналу про повернення кораблів Україні, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n127814-kreml-zbrehav-mijnarodnomu-trybunalu-pro-povernennya-korabliv-ukrayini.html

Ракурс

Влада Росії збрехала Міжнародному трибуналу з морського права про повернення кораблів Військово-морським силам України. Після обміну полоненими, який відбувся на початку вересня, РФ заявила, що нібито повернула три військові судна разом із 24 моряками, захопленими у районі Керченської протоки.

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Російський інформаційний фейк викрив командувач ВМС Ігор Воронченко. Він розповів «Українським Новинам», що Росія не повернула кораблі, хоча офіційно доповіла у трибунал про зворотне.

Воронченко вважає, що Росія не повертає кораблі, оскільки боїться, що вони стануть таким доказом військової агресії РФ, які можуть бути використані Україною у суді.

Уявіть, якщо вони віддадуть катер «Бердянськ» із простреленою рубкою? — заявив Воронченко.

Міністерство закордонних справ надіслало Москві запит про повернення кораблів, але відповіді поки не отримало.

Нагадаємо, що 25 листопада в районі Керченської протоки корабель РФ протаранив український буксир. Згодом РФ перекрила протоку і підняла в небо вертольоти, застосувала зброю проти корабля ВМС України. Малі броньовані артилерійські катери втратили хід і були захоплені Росією разом із 24 українськими військовими.

У 2019 році Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Москву звільнити моряків і повернути кораблі. 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі «35 на 35», але кораблі Кремль так і не повернув.