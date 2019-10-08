Кремль солгал Международному трибуналу о возвращении кораблей Украины, фото — Википедия

https://racurs.ua/n127814-kreml-solgal-mejdunarodnomu-tribunalu-o-vozvraschenii-korabley-ukraine.html

Ракурс

Власти России солгали Международному трибуналу по морскому праву о возвращении кораблей Военно-морским силам Украины. После обмена пленными, который состоялся в начале сентября, РФ заявила, что якобы вернула три военных судна вместе с 24 моряками, захваченными в районе Керченского пролива.

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Российский информационный фейк разоблачил командующий ВМС Игорь Воронченко. Он рассказал «Українським Новинам», что Россия не вернула корабли, хотя официально доложила в суд об обратном.

Воронченко считает, что Россия не возвращает корабли, поскольку боится, что они станут доказательством военной агрессии РФ, которое может быть использовано Украиной в суде.

Представьте, если они отдадут катер «Бердянск» с простреленной рубкой? — заявил Воронченко.

Министерство иностранных дел направило Москве запрос о возвращении кораблей, но ответа пока не получило.

Напомним, что 25 ноября в районе Керченского пролива корабль РФ протаранил украинский буксир. Впоследствии РФ перекрыла пролив и подняла в небо вертолеты, применила оружие против корабля ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера потеряли ход и были захвачены Россией вместе с 24 украинскими военными.

В 2019 году Международный трибунал по морскому праву обязал Москву освободить моряков и вернуть корабли. 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате «35 на 35», но корабли Кремль так и не вернул.