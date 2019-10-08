Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Точно не россиянин: промоутер Усика рассказал о поисках нового соперника. Фото: RingSide24

Точно не россиянин: промоутер Усика рассказал о поисках нового соперника

8 окт 2019, 16:28
999

Александр Усик, бывший чемпион мира в тяжелом весе, уже точно не выйдет в ринг против нидерландского боксера Тайлора Спонга в ближайшую субботу, 12 октября.

Loading...

Об этом журналистам заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк. В комментарии «Спорт-Экспресс» он отметил, что Усик точно не будет драться с россиянином Алекандром Устиновым, о чем активно сообщалось в СМИ.

Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие, — коротко сказал Красюк.

Сегодня стало известно, что нидерландец Спонг попался на применении запрещенных веществ и ему запретили выходить в ринг против представителя Украины. В срочном порядке промоутеры начали искать замену для Спонга. Они заверяют, что бой однозначно состоится, однако имя соперника пока назвать не могут.

Сам Спонг категорически отрицает факт приема допинга. Он заявил, что его пытаются подставить и хотят снять с боя.

Напомним, что 5 октября Усик сообщил, что завершил в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Вырастет на 35 миллиардов: Гончарук опроверг слухи об уменьшении оборонного бюджета

Премьер Гончарук сообщил, что в 2020 году расходы на оборону увеличатся на 35 млрд грн. Вместе с министром финансов Украины Маркаровой он сегодня пришел на брифинг, чтобы опровергнуть слухи об уменьшении расходов на армию

Новости Украины
17:30

Кремль солгал Международному трибуналу о возвращении кораблей Украине

Кремль солгал Международному трибуналу о возвращении кораблей Военно-морским силам Украины. После обмена пленными РФ в начале сентября заявила, что якобы вернула три военных судна вместе с моряками

Новости Украины
16:47
Новости партнеров
Загрузка...