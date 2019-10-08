Точно не россиянин: промоутер Усика рассказал о поисках нового соперника. Фото: RingSide24

https://racurs.ua/n127813-tochno-ne-rossiyanin-promouter-usika-rasskazal-o-poiskah-novogo-sopernika.html

Ракурс

Александр Усик, бывший чемпион мира в тяжелом весе, уже точно не выйдет в ринг против нидерландского боксера Тайлора Спонга в ближайшую субботу, 12 октября.

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Об этом журналистам заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк. В комментарии «Спорт-Экспресс» он отметил, что Усик точно не будет драться с россиянином Алекандром Устиновым, о чем активно сообщалось в СМИ.

Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие, — коротко сказал Красюк.

Сегодня стало известно, что нидерландец Спонг попался на применении запрещенных веществ и ему запретили выходить в ринг против представителя Украины. В срочном порядке промоутеры начали искать замену для Спонга. Они заверяют, что бой однозначно состоится, однако имя соперника пока назвать не могут.

Сам Спонг категорически отрицает факт приема допинга. Он заявил, что его пытаются подставить и хотят снять с боя.

Напомним, что 5 октября Усик сообщил, что завершил в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.