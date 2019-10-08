Точно не росіянин: промоутер Усика розповів про пошуки нового суперника. Фото: RingSide24

https://racurs.ua/ua/n127813-tochno-ne-rosiyanyn-promouter-usyka-rozpoviv-pro-poshuky-novogo-supernyka.html

Ракурс

Олександр Усик, колишній чемпіон світу у важкій вазі, вже точно не вийде в ринг проти нідерландського боксера Тайлора Спонга в найближчу суботу, 12 жовтня.

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Про це журналістам заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк. У коментарі «Спорт-Експрес» він зазначив, що Усик точно не буде битися з росіянином Алекандром Устіновим, про що активно повідомлялося в ЗМІ.

Устінов точно не буде його суперником. Розглядаються інші варіанти, поки не скажу, які, — коротко сказав Красюк.

Сьогодні стало відомо, що нідерландець Спонг попався на вживанні заборонених речовин і йому заборонили виходити в ринг проти представника України. У терміновому порядку промоутери почали шукати заміну для Спонга. Вони запевняють, що бій однозначно відбудеться, проте ім’я суперника поки назвати не можуть.

Сам Спонг категорично заперечує факт прийому допінгу. Він заявив, що його намагаються підставити і хочуть зняти з бою.

Нагадаємо, що 5 жовтня Усик повідомив, що завершив в США підготовку до своєго дебютного бою в суперважкій вазі.