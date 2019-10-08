Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Точно не росіянин: промоутер Усика розповів про пошуки нового суперника. Фото: RingSide24

Точно не росіянин: промоутер Усика розповів про пошуки нового суперника

8 жов 2019, 16:28
999

Олександр Усик, колишній чемпіон світу у важкій вазі, вже точно не вийде в ринг проти нідерландського боксера Тайлора Спонга в найближчу суботу, 12 жовтня.

Loading...

Про це журналістам заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк. У коментарі «Спорт-Експрес» він зазначив, що Усик точно не буде битися з росіянином Алекандром Устіновим, про що активно повідомлялося в ЗМІ.

Устінов точно не буде його суперником. Розглядаються інші варіанти, поки не скажу, які, — коротко сказав Красюк.

Сьогодні стало відомо, що нідерландець Спонг попався на вживанні заборонених речовин і йому заборонили виходити в ринг проти представника України. У терміновому порядку промоутери почали шукати заміну для Спонга. Вони запевняють, що бій однозначно відбудеться, проте ім’я суперника поки назвати не можуть.

Сам Спонг категорично заперечує факт прийому допінгу. Він заявив, що його намагаються підставити і хочуть зняти з бою.

Нагадаємо, що 5 жовтня Усик повідомив, що завершив в США підготовку до своєго дебютного бою в суперважкій вазі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кремль збрехав Міжнародному трибуналу про повернення кораблів Україні

Кремль збрехав Міжнародному трибуналу про повернення кораблів Військово-морським силам України. Після обміну полоненими РФ на початку вересня заявила, що нібито повернула три військові судна разом із моряками

Новини України
16:47

Справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі (ВІДЕО)

У Господарському суді Києва триває розгляд позову екс-акціонерів «ПриватБанку» Коломойського і офшору Triantal про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року. Засідання відбувається у закритому режимі

Новини України
16:10

Януковича на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду

Екс-президента України Віктора Януковича, на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду, котрий розглядатиме скаргу захисту колишнього глави держави на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року

Новини України
13:04
Новини партнерів
Загрузка...