Труба объяснил, почему ГБР допрашивает освобожденных из России моряков. Фото: Obozrevatel

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Украинские моряки, освобожденные из российского плена, сейчас допрашиваются следователями Государственного бюро расследований с целью установления обстоятельств отправки морских судов в Керченский пролив осенью 2018 года, которые и были захвачены оккупантами.

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ГБР намерено установить, были ли законными действия тогдашнего руководства страны, которое направило моряков из Одессы в Бердянск через контролируемые россиянами воды. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба во время сегодняшнего брифинга.

Мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия по отправке морских судов именно в Керченский пролив, — подчеркнул Труба.

Сейчас продолжается экспертиза по делу. По ее итогам ГБР должно сделать вывод о законности действий руководства государства.

Для установления реальной картины мы должны допрашивать участников тех событий. Допросили только часть моряков, значительную часть допросов мы отложили, потому что некоторые моряки поехали к родственникам, некоторых допрашивать запретили врачи. Но со временем будут допрошены все моряки, — добавил Труба.

Напомним, 24 украинских моряка были освобождены из плена в России в рамках обмена заключенными, который состоялся в начале сентября между Киевом и Москвой.