Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Труба объяснил, почему ГБР допрашивает освобожденных из России моряков. Фото: Obozrevatel

Труба объяснил, почему ГБР допрашивает освобожденных из России моряков

9 окт 2019, 14:03
999

Украинские моряки, освобожденные из российского плена, сейчас допрашиваются следователями Государственного бюро расследований с целью установления обстоятельств отправки морских судов в Керченский пролив осенью 2018 года, которые и были захвачены оккупантами.

Loading...

ГБР намерено установить, были ли законными действия тогдашнего руководства страны, которое направило моряков из Одессы в Бердянск через контролируемые россиянами воды. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба во время сегодняшнего брифинга.

Мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия по отправке морских судов именно в Керченский пролив, — подчеркнул Труба.

Сейчас продолжается экспертиза по делу. По ее итогам ГБР должно сделать вывод о законности действий руководства государства.

Для установления реальной картины мы должны допрашивать участников тех событий. Допросили только часть моряков, значительную часть допросов мы отложили, потому что некоторые моряки поехали к родственникам, некоторых допрашивать запретили врачи. Но со временем будут допрошены все моряки, — добавил Труба.

Напомним, 24 украинских моряка были освобождены из плена в России в рамках обмена заключенными, который состоялся в начале сентября между Киевом и Москвой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил о существовании схем вымогательства денег у судей за положительный вывод о них со стороны Общественного совета добропорядочности

Правовые новости
16:02

Убийство пятилетнего Кирилла Тлялова на Киевщине: в ГБР сообщили о ходе расследования

Расследование резонансного убийства пятилетнего Кирилла Тлялова находится на завершающем этапе. Следователи ГБР установили события того злосчастного дня поминутно, но орудия убийства не нашли

Правовые новости
13:47
Новости партнеров
Загрузка...