Нобелевскую премию по химии присудили изобретателям литий-ионных аккумуляторов

Вручение Нобелевской премии состоится 10 декабря, фото: Raimond Spekking

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Нобелевскую премию по химии присудили американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттенгему и японскому химику Акире Йосино за создание литий-ионных батарей, которые сегодня широко используются в портативной технике.

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Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Уиттингэм сделал из дисульфида титана катод для литиевой батареи. Анод в его конструкции был частично изготовлен из металлического лития. Однако из-за высокой реактивности металлического лития такая батарея оказалась слишком взрывоопасной.

Гуденаф усовершенствовал литий-ионные аккумуляторы, предложив использовать в качестве катода кобальтит лития. В результате батарея могла создавать напряжение до четырех вольт.

Йосино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор. В его конструкции анод был изготовлен из полиацетилена, а катод — из кобальтит лития.

Вручение награды состоится 10 декабря — в день смерти шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля, который завещал все свое имущество на финансирование этой международной премии.

Напомним, вчера стало известно, что нынешнюю Нобелевскую премию по физике присудили трем исследователям за открытие экзопланеты.