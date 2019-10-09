Нобелівську премію з хімії присудили винахідникам літій-іонних акумуляторів

Вручення Нобелівської премії відбудеться 10 грудня, фото: Raimond Spekking

https://racurs.ua/ua/n127846-nobelivsku-premiu-z-himiyi-otrymaly-vynahidnyky-litiy-ionnyh-akumulyatoriv.html

Ракурс

Нобелівську премію з хімії присудили американському фізику Джону Гуденафу, британському хіміку Стенлі Уіттенгему та японському хіміку Акірі Йосіно за створення літій-іонних батарей, котрі сьогодні широко використовуються у портативній техніці.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Уіттінгем зробив з дисульфіду титану катод для літієвої батареї. Анод у його конструкції був частково виготовлений з металевого літію. Однак через високу реактивність металевого літію така батарея виявилася занадто вибухонебезпечною.

Гуденаф удосконалив літій-іонні акумулятори, запропонувавши використовувати як катод кобальтит літію. В результаті батарея могла створювати напругу до чотирьох вольт.

Йосіно створив перший життєздатний літій-іонний акумулятор. У його конструкції анод був виготовлений з поліацетилену, а катод — з кобальтиту літію.

Вручення нагороди відбудеться 10 грудня — у день смерті шведського винахідника та підприємця Альфреда Нобеля, котрий заповів усе своє майно на фінансування цієї міжнародної премії.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що цьогорічну Нобелівську премію з фізики присудили трьом дослідникам за відкриття екзопланети.