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Ракурс
Вручення Нобелівської премії відбудеться 10 грудня, фото: Raimond Spekking

Нобелівську премію з хімії присудили винахідникам літій-іонних акумуляторів

9 жов 2019, 13:59
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Нобелівську премію з хімії присудили американському фізику Джону Гуденафу, британському хіміку Стенлі Уіттенгему та японському хіміку Акірі Йосіно за створення літій-іонних батарей, котрі сьогодні широко використовуються у портативній техніці.

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Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Уіттінгем зробив з дисульфіду титану катод для літієвої батареї. Анод у його конструкції був частково виготовлений з металевого літію. Однак через високу реактивність металевого літію така батарея виявилася занадто вибухонебезпечною.

Гуденаф удосконалив літій-іонні акумулятори, запропонувавши використовувати як катод кобальтит літію. В результаті батарея могла створювати напругу до чотирьох вольт.

Йосіно створив перший життєздатний літій-іонний акумулятор. У його конструкції анод був виготовлений з поліацетилену, а катод — з кобальтиту літію.

Лауреати Нобелівської премії з хімії, фото: The Nobel Prize

Вручення нагороди відбудеться 10 грудня — у день смерті шведського винахідника та підприємця Альфреда Нобеля, котрий заповів усе своє майно на фінансування цієї міжнародної премії.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що цьогорічну Нобелівську премію з фізики присудили трьом дослідникам за відкриття екзопланети.

Джерело: Ракурс


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