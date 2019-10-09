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Глава ДБР Роман Труба. Фото: sbu.ua

Вбивство п’ятирічного Кирила Тлялова на Київщині: у ДБР повідомили про перебіг розслідування

9 жов 2019, 13:47
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Розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлялова перебуває на завершальному етапі, правоохоронці чекають на результати останніх експертиз.

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Слідчі ДБР похвилинно встановили події того дня, коли в Переяславі-Хмельницькому підстрелили дитину. При цьому знаряддя вбивства правоохоронці так і не знайшли. Не допомогли ні понад 30 обшуків, ні негласні слідчі дії. Однак це не повинно вплинути на кваліфікацію та ухвалення рішення в цьому кримінальному провадженні. Про це 9 жовтня на брифінгу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, подію транслювали українські ЗМІ.

Зброя встановлена, але ми її не знайшли і наразі продовжуємо пошуки. Я сподіваюся, що в листопаді 2019 року буде завершене розслідування й оголошені підозри, та встановлена роль усіх фігурантів, оскільки дитина загинула від однієї кулі, — зазначив очільник бюро, однак не повідомив, з якої саме зброї застрелили дитину.

За його словами, слідчі також досліджують дії працівників швидкої медичної допомоги, які виїжджали на місце події. Крім того, також зареєстрували кримінальне провадження щодо можливих дій місцевої поліції щодо нереагування на злочин або можливе переховування знаряддя вчинення злочину. Підозри у цій справі ще нікому не оголошували, усіх допитують як свідків.

Нагадаємо, п’ятирічного Кирила Тлялова підстрелили 31 травня на вулиці в Переяславі-Хмельницькому. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але він 3 червня помер у лікарні. Згодом генерал Дмитро Ценов подав у відставку з посади начальника поліції Київської області.

Голосіївський суд Києва 4 червня взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини. Згодом адвокат родини загиблого заявив, що до вбивства п’ятирічного Кирила Тлялова може бути причетна дитина одного з фігурантів кримінального провадження.

Джерело: Ракурс


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