Глава ГБР Роман Труба. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/n127845-ubiystvo-pyatiletnego-kirilla-tlyalova-na-kievschine-v-gbr-soobschili-o-hode-rassledovaniya.html

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Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлялова находится на завершающем этапе, правоохранители ждут результатов последних экспертиз.

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Следователи ГБР поминутно установили события того дня, когда в Переяславе-Хмельницком подстрелили ребенка. При этом орудие убийства правоохранители так и не нашли. Не помогли ни более 30 обысков, ни негласные следственные действия. Однако это не должно повлиять на квалификацию и принятие решения в этом уголовном производстве. Об этом 9 октября заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

Оружие установлено, но мы его не нашли и сейчас продолжаем поиски. Я надеюсь, что в ноябре 2019 года будет завершено расследование и объявлены подозрения, и установлена роль всех фигурантов, поскольку ребенок погиб от одной пули, — отметил глава бюро, однако не сообщил, из какого именно оружия застрелили мальчика.

По его словам, следователи также исследуют действия работников скорой медицинской помощи, которые выезжали на место происшествия. Кроме того, также зарегистрировали уголовное производство относительно возможных действий местной полиции о нереагировании на преступление или возможном укрывательстве орудия совершения преступления. Подозрения по этому делу еще никому не объявляли, всех допрашивают в качестве свидетелей.

Напомним, пятилетнего Кирилла Тлялова подстрелили 31 мая на улице в Переяславе-Хмельницком. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но он 3 июня скончался в больнице. Впоследствии генерал Дмитрий Ценовой подал в отставку с должности начальника полиции Киевской области.

Голосеевский суд Киева 4 июня взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога для обоих полицейских, которых подозревают в убийстве ребенка. Позже адвокат семьи погибшего заявил, что к убийству пятилетнего Кирилла Тлялова может быть причастен ребенок одного из фигурантов уголовного производства.