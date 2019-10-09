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Добровольцев не пропускают через блокпост в Кременной, фото: «Последний блокпост»

Разведение войск: на Луганщине произошли столкновения между полицией и добровольцами, ехавшими в Золотое (ВИДЕО)

9 окт 2019, 13:29
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На блокпосту, расположенном в городе Кременная Луганской области, произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, участниками акции «Последний блокпост», которые направляются в город Золотое, чтобы не допустить там разведения сил.

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Об этом сообщает издание «Громадське».

Колонну активистов остановили в Кременной и дальше не пропускают. В результате возникла потасовка между добровольцами и правоохранителями.

Сообщается, что один из правоохранителей выстрелил в воздух. Одного из пострадавших правоохранителей забрали медики.

Активисты в соцсетях сообщают, что транспорт на блокпосту держат уже несколько часов, также правоохранители проводят обыски волонтеров. Из-за этого инцидента очередь к блокпосту в Кременной составляет уже около 4 км.

Напомним, заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь недавно рассказал, какие населенные пункты могут попасть в «серую зону» в результате разведения войск.


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