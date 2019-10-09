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Добровольцев не пропускают через блокпост в Кременной, фото: «Последний блокпост»
Разведение войск: на Луганщине произошли столкновения между полицией и добровольцами, ехавшими в Золотое (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127844-razvedenie-voysk-na-luganschine-proizoshli-stolknoveniya-mejdu-policiey-i-dobrovolcami-ehavshimi.htmlРакурс
На блокпосту, расположенном в городе Кременная Луганской области, произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, участниками акции «Последний блокпост», которые направляются в город Золотое, чтобы не допустить там разведения сил.
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Об этом сообщает издание «Громадське».
Колонну активистов остановили в Кременной и дальше не пропускают. В результате возникла потасовка между добровольцами и правоохранителями.
Сообщается, что один из правоохранителей выстрелил в воздух. Одного из пострадавших правоохранителей забрали медики.
Активисты в соцсетях сообщают, что транспорт на блокпосту держат уже несколько часов, также правоохранители проводят обыски волонтеров. Из-за этого инцидента очередь к блокпосту в Кременной составляет уже около 4 км.
Напомним, заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь недавно рассказал, какие населенные пункты могут попасть в «серую зону» в результате разведения войск.
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