Разведение войск на Донбассе. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127837-razvedenie-voysk-na-donbasse-general-soobschil-kakie-naselennye-punkty-mogut-popast-v-seruu-zonu.html

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Разведение сил на Донбассе приведет к расширению «серой зоны» в которую могут войти как населенные пункты, которые сейчас контролируют боевики, так и населенные пункты, которые контролируются военнослужащими Вооруженных сил Украины.

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В «серую зону» попадут подконтрольные подразделениям ООС Широкино, Пески, Гранитное. В демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское, а частично демилитаризованы будут Талаковка и Бердянское. Варианты с этими населенными пунктами пока рассматриваются. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь в программе «Ваша Свобода» на Радіо «Свобода».

По словам генерала, пророссийские незаконные вооруженные формирования будут вынуждены отойти с Ясиноватой, Сокольников и частично из города Донецк. Вопрос разведения должны обсудить представители трехсторонней контактной группы в Минске и представители стран нормандского формата.

Заместитель командующего штаба ООС добавил, что еще новые участки разведение войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведение не началось из-за регулярных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что стороны конфликта должны зеркально отойти на 1 км от линии соприкосновения. Предполагается, что разведение войск предусматривает возвращение сторон конфликта на позиции, занимаемые в 2016 году.