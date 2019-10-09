Андрей Деркач обнародовал документы о влиянии США на украинских правоохранителей, фото: «Цензор.нет»

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Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, свидетельствующие о якобы осуществляемый посольством США влиянии на украинских правоохранителей.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» он сообщил, что уже передал соответствующие документы в Госбюро расследований и Генпрокуратуру.

Отмечается, что эти документы он получил от журналистов-расследователей. По словам Деркача, эти журналисты опасаются о своей безопасности, поэтому передали документы ему, поскольку он является инициатором уголовного дела о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США. Соответствующее заявление Деркач подал еще в 2017 году, по нему было возбуждено уголовное дело.

Которое по понятным причинам прошлой властью было закрыто и держалось в тайне, — подчеркнул нардеп.

По его словам, он обнародует эти документы именно сейчас прежде всего для восстановления доверия между США и Украиной как двумя стратегическими партнерами.

Деркач отметил, что переданные ему материалы свидетельствуют, что заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж в течение длительного времени предоставлял посольству США информацию, которая «влияла на ход событий в Украине и США».

НАБУ сливало информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия в отношении ряда резонансных дел, — отметил Деркач и продемонстрировал скриншоты соответствующего служебной переписки.

По его словам, переданная тогда информация является важной частью «пазла» о вмешательстве в выборы в США и международной коррупции.

Злочевский во время пресс-конференции затронул вопрос компании Burisma Group. Он отметил, что в марте 2014 года бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании и Северной Ирландии начало расследование уголовного дела в отношении Злочевского, подозревая его в отмывании денег на сумму 35 млн долл.

В то же время Злочевский, по мнению украинских следователей и журналистов, связался с вице-президентом Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри через лоббистскую компанию и предложил им, по мнению украинских следователей, разделить прибыли украинской газодобывающей компании Burisma Group, — отметил Злочевский, добавив, что уже в мае того же года сын Джо Байдена Хантер вошел в правление Burisma Group.

Деркач также отметил, что он инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады и подал в суд ходатайство о восстановлении соответствующего расследования.

Напомним, недавно стало известно, что Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.