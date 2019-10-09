Андрій Деркач оприлюднив документи про вплив США на українських правоохоронців, фото: «Цензор.нет»

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач, оприлюднив документи, котрі свідчать про нібито здійснюваний посольством США вплив на українських правоохоронців.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» він повідомив, що вже передав відповідні документи до Держбюро розслідувань та Генпрокуратури.

Зазначається, що ці документи він отримав від журналістів-розслідувачів. За словами Деркача, ці журналісти побоюються про свою безпеку, тому передали документи йому, оскільки він є ініціатором кримінальної справи про втручання українських посадовців у президентські вибори в США. Відповідну заяву Деркач подав ще в 2017 році, за нею було порушено кримінальну справу.

Яка зі зрозумілих причин минулою владою була закрита й трималася в таємниці, — наголосив нардеп.

За його словами, він оприлюднює ці документи саме зараз передусім задля відновлення довіри між США та Україною як двома стратегічними партнерами.

Деркач зазначив, що передані йому матеріали свідчать, що заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж впродовж тривалого часу надавав посольству США інформацію, яка «впливала на хід подій в Україні та США».

НАБУ зливало інформацію співробітникам посольства США та координувало свої дії стосовно низки резонансних справ, — наголосив Деркач і продемонстрував скріншоти відповідного службового листування.

За його словами, передана тоді інформація є важливою частиною «пазлу» про втручання у вибори в США і міжнародної корупції.

Злочевський під час прес-конференції торкнувся питання компанії Burisma Group. Він зазначив, що в березні 2014 року бюро боротьби з шахрайством Великої Британії та Північно Ірландії розпочало розслідування кримінальної справи щодо Злочевського, підозрюючи його у відмиванні коштів на суму 35 млн дол.

В той же час Злочевький, на думку українських слідчих та журналістів, зв’язався з віце-президентом Джо Байденом та держсекретарем Джоном Керрі через лобістську компанію та запропонував їм, на думку українських слідчих, розділити прибутки української газодобувної компанії Burisma Group, — наголосив Злочевський, додавши, що вже в травні того ж року син Джо Байдена Хантер увійшов до правління Burisma Group.

Деркач також зазначив, що він ініціював створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та подав до суду клопотання про відновлення відповідного розслідування.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білий дім офіційно відмовився співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.