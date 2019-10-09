Глава США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127828-bilyy-dim-vidmovyvsya-spivpracuvaty-u-spravi-pro-impichment-trampa.html

Ракурс

Білий дім офіційно відмовився співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

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Представники Демократичної партії у Конгресі надіслали адміністрації Трампа лист після того, як Білий дім заборонила американському послу Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Про це повідомляє BBC.

У Білому домі лист відхилили при цьому назвали його «безпідставним» та «конституційно недійсним».

Раніше повідомлялося, що Гордон Сондленд свідчитиме в Конгресі в межах розслідування про можливий тиск президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на його українського колегу Володимира Зеленського. Посол — одна з ключових фігур у цьому розслідуванні.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.