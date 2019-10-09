Глава США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127828-belyy-dom-otkazalsya-sotrudnichat-po-delu-ob-impichmente-trampa.html

Ракурс

Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием в деле об импичменте президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

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Представители Демократической партии в Конгрессе направили администрации Трампа письмо после того, как Белый дом запретил американскому послу Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампа. Об этом сообщает BBC.

В Белом доме письмо отклонили, при этом назвали его «безосновательным» и «конституционно недействительным».

Ранее сообщалось, что Гордон Сондленд будет свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования о возможном давлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на его украинского коллегу Владимира Зеленского. Посол — одна из ключевых фигур в этом расследовании.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готово поддержать большинство голосов Палаты представителей.