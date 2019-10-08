Войска вернутся на позиции 2016 года — Генштаб о разведении сил. Фото: Главком

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Разведение войск предусматривает возвращение сторон конфликта на позиции, занимаемые в 2016 году. Об этом заявил начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Стороны конфликта должны зеркально отойти на 1 км от линии соприкосновения. Такую информацию Хомчак обнародовал в рамках рабочего визита в зону ООС на Донбассе, сообщает пресс-центр Министерства обороны.

При этом глава Генштаба убежден, что Вооруженные силы Украины будут полностью контролировать ситуацию.

Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк добавил, что в случае необходимости украинские военные смогут оперативно вернуться на нынешние позиции, в частности, если боевики нарушат договоренности.

По его словам, координаты мест разведения сил на Донбассе прописаны в минских соглашениях с 2014 года.

Однако сейчас начать разведение войск невозможно из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков, подчеркнул Загороднюк. После полного прекращения огня семь дней должен удерживаться режим полной тишины и только тогда войска начнут передислокацию.

Наши войска на своих позициях проводят наблюдения и сохраняют боеготовность. В случае провокаций или обострения ситуации они готовы действовать адекватно, — заверил министр.

Как известно, за последние несколько лет украинская армия постепенно продвигалась в так называемой «серой зоне», осуществляя ее зачистку от сил противника. В частности, был установлен контроль над населенными пунктами в Волновахском районе и на Светлодарской дуге.

Между тем сегодня в Украинской добровольческой армии заявили, что ее бойцы готовы занять позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе, поскольку добровольческие батальоны не собираются покидать передовую даже по приказу президента.

Напомним, о разведении войск на Донбассе договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Оно должно было стартовать 7 октября, но этого не произошло из-за неутихающих обстрелов.

Разведение сил является условием России для проведения встречи в «нормандском формате».