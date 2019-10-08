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Війська повернуться на позиції 2016 року — Генштаб про розведення сил. Фото: Главком

Війська повернуться на позиції 2016 року — Генштаб про розведення сил

8 жов 2019, 17:49
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Розведення військ передбачає повернення сторін конфлікту на позиції, займані в 2016 році. Про це заявив начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Сторони конфлікту мають дзеркально відійти на 1 км від лінії зіткнення. Таку інформацію Хомчак оприлюднив у рамках робочого візиту в зону ООС на Донбасі, сповіщає прес-центр Міністерства оборони.

При цьому глава Генштабу переконаний, що Збройні сили України будуть повністю контролювати ситуацію.

Очільник Міністерства оборони Андрій Загороднюк додав, що в разі потреби українські військові зможуть оперативно повернутися на нинішні позиції, зокрема, якщо бойовики порушать домовленості.

За його словами, координати місць розведення сил на Донбасі прописані в мінських угодах із 2014 року.

Однак наразі почати розведення військ унеможливлено обстрілами з боку проросійських бойовиків, наголосив Загороднюк. Після повного припинення вогню сім днів має утримуватися режим повної тиші й лише тоді війська почнуть передислокацію.

Наші війська на своїх позиціях проводять спостереження і зберігають боєготовність. У разі провокацій чи загострення ситуації вони готові діяти адекватно, — запевнив міністр.

Як відомо, за останні кілька років українська армія поступово просувалася в так званій «сірій зоні», здійснюючи її зачистку від сил противника. Зокрема, було встановлено контроль над населеними пунктами у Волноваському районі та на Світлодарській дузі.

Між тим сьогодні в Українській добровольчій армії заявили, що її бійці готові зайняти позиції ЗСУ в разі відведення військ на Донбасі, оскільки добровольчі батальйони не збираються залишати передову навіть за наказом президента.

Нагадаємо, про розведення військ на Донбасі домовилися учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську. Воно мало стартувати 7 жовтня, але цього не відбулося через невщухаючі обстріли.

Розведення сил є умовою РФ для проведення зустрічі в «нормандському форматі».

Джерело: Ракурс


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