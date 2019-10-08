Бюджет-2020: Гончарук заперечив чутки про зменшення витрат на оборону, фото — Вголос

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 2020 році видатки на оборону збільшаться на 35 млрд грн. Разом із міністром фінансів України Оксаною Маркаровою прем'єр сьогодні прийшов на брифінг, присвячений спростуванню чуток про зменшення видатків на армію та оборону.

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У відсотках показник видатків збережеться на рівні 5,4% від загального фонду, але в реальних цифрах видатки на оборону Гончарук пообіцяв збільшити до 136, 6 млрд. У 2019 році вони складали 101,7 млрд грн.

Ця позиція обговорена з президентом. Тож ні уряд, ні Міноборони, ні РНБО не збираються зменшувати видатки на оборону. Ніхто про «зради», жодні капітуляції навіть не думає, — заявив Гончарук на брифінгу.

Міністр Маркарова також прокоментувала чутки про ймовірне зменшення витрат на армію.

Грошове забезпечення, вихідну допомогу військовослужбовцям збільшені. Всі одноразові допомоги у випадку загибелі чи втрати працездатності повністю закладені у бюджеті на 2020 рік. Суми для забезпечення житлом військовослужбовців збільшені на 223 млн, забезпечення житла для ветеранів на 500 млн грн, — заявила міністр.

Крім того, вона анонсувала запровадження програми лізингу, яка допоможе надати житло якомога більшій кількості військовослужбовців.

Наразі вже є працююча програма для пожежників, перші 800 квартир для них і для поліцейських вже отримано. Що довше людина працює, тим менше вона сплачує лізинговий платіж. Якщо людина тільки прийшла на службу й отримує цю квартиру в лізинг, то вона сплачує більше. Якщо під час виконання службових обов’язків людина гине, квартира переходить родині, — розповіла Маркарова про деталі ймовірної новації.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке пропонує Міністерству фінансів передбачити в найближчі три роки бюджетне фінансування національної безпеки та оборони у розмірі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.