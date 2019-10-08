Готував теракт — отримав п'ять років ув'язнення: в Запоріжжі засудили підривника. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n127815-gotovyl-terakt-poluchyl-pyat-let-turmy-v-zaporoje-osudyly-podryvnyka.html

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У Запоріжжі суд ув’язнив на п’ять років чоловіка, який планував здійснити теракт в одному з людних районів міста.

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Уродженця Росії, який жив у Донецькій області, завербували співробітники так званого Міністерства державної безпеки терористичної організації ДНР. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

У навчальному центрі бойовиків чоловіка навчили роботі з вибуховими пристроями, після чого він отримав завдання здійснити теракт.

Найманець прибув до Запоріжжя з бомбою, потужністю в 1,5 кг пластиду. Він планував встановити її у густонаселеному районі міста і привести у дію дистанційно.

За задумом кураторів підривника, теракт мав призвести до численних жертв і дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника неподалік від місця запланованого злочину одразу після спроби вчинити вибух. Чоловік повністю визнав свою провину. Його засудили до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку вересня СБУ викрила підготовку терактів у Сумській і Житомирській областях.