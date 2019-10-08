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Готовил теракт — получил пять лет тюрьмы: в Запорожье осудили подрывника. Фото: NewsOne
Готовил теракт — получил пять лет тюрьмы: в Запорожье осудили подрывника ДНРhttps://racurs.ua/n127815-gotovil-terakt-poluchil-pyat-let-turmy-v-zaporoje-osudili-podryvnika.htmlРакурс
В Запорожье суд отправил за решетку на пять лет мужчину, который планировал осуществить теракт в одном из людных районов города.
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Уроженца России, который жил в Донецкой области, завербовали сотрудники так называемого Министерства государственной безопасности террористической организации ДНР. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
В учебном центре боевиков мужчину обучили работе со взрывными устройствами, после чего он получил задание совершить теракт на подконтрольной Украине территории.
Наемник прибыл в Запорожье с бомбой, мощностью в 1,5 кг пластида. Он планировал установить ее в густонаселенном районе города и привести в действие дистанционно.
По задумке кураторов подрывника, теракт должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника неподалеку от места запланированного преступления сразу после попытки совершить взрыв. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Напомним, что в начале сентября СБУ разоблачила подготовку терактов в Сумской и Житомирской областях.
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