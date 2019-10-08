Бюджет-2020: Гончарук опроверг слухи об уменьшении расходов на оборону, фото — Вголос

https://racurs.ua/n127816-vyrastet-na-35-milliardov-goncharuk-oproverg-sluhi-ob-umenshenii-oboronnogo-budjeta.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году расходы на оборону увеличатся на 35 млрд грн. Вместе с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой премьер сегодня пришел на брифинг, посвященный опровержению слухов об уменьшении расходов на армию и оборону.

Loading...

В процентах показатель расходов сохранится на уровне 5,4% от общего фонда, но в реальных цифрах расходы на оборону Гончарук пообещал увеличить до 136, 6 млрд. В 2019 году они составляли 101,7 млрд грн.

Эта позиция обсуждена с президентом. Поэтому ни правительство, ни Минобороны, ни СНБО не собираются уменьшать расходы на оборону. Никто о «зраде», капитуляции даже не думает, — заявил Гончарук на брифинге.

Министр Маркарова также прокомментировала слухи о возможном уменьшении расходов на армию.

Денежное обеспечение, выходное пособие военнослужащим увеличены. Все единовременные пособия в случае гибели или потери работоспособности полностью заложены в бюджете на 2020 год. Суммы для обеспечения жильем военнослужащих увеличены на 223 млн, обеспечения жилья для ветеранов на 500 млн грн, — заявила министр.

Кроме того, она анонсировала внедрение программы лизинга, которая поможет предоставить жилье как можно большему количеству военнослужащих.

Сейчас уже есть работающая программа для пожарных, первые 800 квартир ими и полицейскими уже получены. Чем дольше человек работает, тем меньший он платит лизинговый платеж. Если человек только пришел на службу и получает эту квартиру в лизинг, то он платит больше. Если при исполнении служебных обязанностей человек погибает, квартира переходит семье, — рассказала Маркарова о деталях возможной новации.

Напомним, что в апреле 2019 года президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, которое предлагает Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП.