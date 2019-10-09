Розведення військ на Донбасі. Фото: flickr.com

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Розведення сил на Донбасі призведе до розширення «сірої зони» у яку можуть увійти як населені пункти, які зараз контролюють бойовики, так і населені пункти, які контролюються військовослужбовцями Збройних сил України.

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У «сіру зону» потраплять підконтрольні підрозділам ООС Широкине, Піски, Гранітне. У демілітаризовану зону увійдуть Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, а частково демілітаризованими будуть Талаківка й Бердянське. Варіанти з цими населеними пунктами наразі розглядаються. Про це заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил Богдан Бондар у програмі «Ваша Свобода» на «Радіо Свобода».

За словами генерала, проросійські незаконні збройні формування змушені будуть відійти Ясинуватої, Сокільників та частково з міста Донецьк. Питання розведення повинні обговорити представники тристоронньої контактної групи у Мінську та представники країн нормандського формату.

Заступник командувача штабу ООС додав, що наразі нові ділянки розведення військ не обговорювалися, а в Золотому і Петровському розведення не відбувається через регулярні обстріли з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що сторони конфлікту мають дзеркально відійти на 1 км від лінії зіткнення. Передбачається, що розведення військ передбачає повернення сторін конфлікту на позиції, займані в 2016 році.