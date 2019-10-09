Добровольців не пропускають через блокпост у Кремінній, фото: «Останній блокпост»

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На блокпосту, розташованому в місті Кремінна Луганської області, сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, учасниками акції «Останній блокпост», котрі прямують до міста Золоте, аби не допустити там розведення сил.

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Про це повідомляє видання «Громадське».

Колону активістів зупинили в Кремінній і далі не пропускають. В результаті виникла сутичка між добровольцями та правоохоронцями.

Повідомляється, що один із правоохоронців вистрілив у повітря. Одного з постраждалих правоохоронців забрали медики.

Активісти у соцмережах повідомляють, що транспорт на блокпосту тримають вже протягом кількох годин, також правоохоронці здійснюють обшуки волонтерів. Через цей інцидент черга до блокпоста у Кремінній становить вже близько 4 км.

Нагадаємо, заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил Богдан Бондар нещодавно розповів, які населені пункти можуть потрапити в «сіру зону» внаслідок розведення військ.