Тетяна Чорновол передала ДБР повідомлення про злочини Портнова та Богдана. Фото: 5 канал

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Тетяна Чорновол, колишній народний депутат України, передала керівнику Державного бюро України Романову Трубі повідомлення про вчинення злочинів ним, главою Офісу президента Андрієм Богданом та колишнім заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим.

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За словами екс-нардепа, суд тричі зобов’язував ДБР розпочати досудове розслідування стосовно Портнова, але цього так не було зроблено. Також Чорновол відзначила, що злочин Портнова та Богдана полягав у тому, що завдяки їхній схемі в інтересах Російської Федерації було скеровано 3 млрд грн державних коштів. Про це йшлося в трансляції брифінгу Труби.

За словами глави ДБР, слідчі реєструють кримінальне провадження в тому випадку, якщо викладено всі обставини і факти правопорушення.

Я не можу контролювати цей процес на етапі реєстрації. Сьогоднішні звернення Чорновол прийняті нами і будуть розглянуті. В разі викладення всіх обставин відповідно до закону буде відкрито кримінальне провадження, — зазначив Труба.

Також директор бюро додав, що рішення суду щодо справи Портнова справді існує, воно поступило на виконання в ДБР. Труба запевнив, що слідчі не відмовлялися виконувати рішення суду, у слідства виникли питання щодо механізму виконання цієї ухвали. Глава ДБР запевнив, що після роз’яснень у суді механізму його виконання вони буде виконане.

Крім того, Труба пояснив те, чому Портнов першим повідомляє інформацію про дії ДБР, а не прес-служба бюро. За його словами, можливо, це відбувається внаслідок витоку інформації. Наразі триває перевірка з залученням Управління внутрішнього контролю. Експерти опитали на поліграфі 14 слідчих, які розслідують кримінальні провадження, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко.

Жоден слідчий ДБР, у тому числі директор, не причетні до розповсюдження будь-якої інформації щодо розслідування кримінального провадження, — запевнив Труба.

Нагадаємо, очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів деталі кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якому нещодавно було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.