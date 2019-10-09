Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Татьяна Чорновол передала ГБР сообщение о преступлениях Портнова и Богдана. Фото: 5 канал

Чорновол передала в ГБР сообщение о преступлениях Портнова и Богдана (ВИДЕО)

9 окт 2019, 13:21
999

Татьяна Чорновол, бывший народный депутат Украины, передала руководителю Государственного бюро Украины Роману Трубе сообщение о совершении преступлений им, главой Офиса президента Андреем Богданом и бывшим заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портновым.

Loading...

По словам экс-нардепа, суд трижды обязывал ГБР начать досудебное расследование в отношении Портнова, но это так не было сделано. Также Чорновол отметила, что преступление Портнова и Богдана заключалось в том, что благодаря их схеме в интересах Российской Федерации направили 3 млрд грн государственных средств. Об этом шла речь в трансляции брифинга Трубы.

По словам главы ГБР, следователи регистрируют уголовное производство в том случае, если изложены все обстоятельства и факты правонарушения.

Я не могу контролировать этот процесс на этапе регистрации. Сегодняшнее обращение Чорновол принято нами и будут рассмотрено. В случае изложения всех обстоятельств в соответствии с законом будет открыто уголовное производство, — отметил Труба.

Также директор бюро добавил, что решение суда по делу Портнова действительно существует, оно поступило на исполнение в ГБР. Труба заверил, что следователи не отказывались выполнять решение суда, у следствия возникли вопросы относительно механизма выполнения этого решения. Глава ГБР заверил, что после разъяснений в суде механизма его выполнения оно будет выполнено.

Кроме того, Труба объяснил то, почему Портнов первым сообщает информацию о действиях ГБР, а не пресс-служба бюро. По его словам, возможно, это происходит вследствие утечки информации. Сейчас продолжается проверка с привлечением Управления внутреннего контроля. Эксперты опросили на полиграфе 14 следователей, которые расследуют уголовные производства, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

Ни один следователь ГБР, в том числе директор, не причастны к распространению любой информации по расследованию уголовного производства, — заверил Труба.

Напомним, глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил детали уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которому недавно суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил о существовании схем вымогательства денег у судей за положительный вывод о них со стороны Общественного совета добропорядочности

Правовые новости
16:02

Убийство пятилетнего Кирилла Тлялова на Киевщине: в ГБР сообщили о ходе расследования

Расследование резонансного убийства пятилетнего Кирилла Тлялова находится на завершающем этапе. Следователи ГБР установили события того злосчастного дня поминутно, но орудия убийства не нашли

Правовые новости
13:47
Новости партнеров
Загрузка...