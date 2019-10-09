Роман Труба, фото: Liga.net

https://racurs.ua/n127842-truba-rasskazal-detali-dela-protiv-pashinskogo.html

Ракурс

Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), рассказал детали уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которому недавно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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По словам Трубы, соответствующее расследование осуществлялось в несколько этапов. Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Так, он отметил, что до начала февраля 2017 года продолжался первый этап этого расследования, в ходе которого были собраны основные доказательства, на которые опираются следователи ГБР. В частности, были назначены следственно-судебные экспертизы.

С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года продолжался второй этап расследования, который забрала себе Генпрокуратура.

Труба считает, что это расследование ГПУ «модерировала в пользу нардепа».

В частности, гражданин, получивший ранения, не был признан потерпевшим, — отметил Труба.

Также он отметил, что ГПУ не расследовала действия Пашинского, он не привлекался к следственному эксперименту. Кроме того, хулиганские действия в отношении нардепа были выделены в отдельное производство, в котором он оказался пострадавшим. Это производство было направлено в Нацполицию для расследования.

Также глава ГБР напомнил, что следователи ГПУ дважды закрывали уголовные производства по факту конфликта со стрельбой.

Первый раз — в 2017 году, но оно было возобновлено по решению Печерского суда Киева. Во второй раз его закрывали в марте этого года, когда сработала политика, — отметил Труба.

На вопрос, будет ли ГБР заниматься теми, кто закрывал производство, в котором фигурирует Пашинский, и будут ли расследоваться другие преступления, к которым может быть причастен нардеп, Труба ответил:

ГБР расследует только одно уголовное производство в отношении этого нардепа. Что касается других возможных фактов совершения преступлений, то, если нам направят обращение об их совершении, то ГБР будет реагировать. Расследуются ли эти факты в других правоохранительных органах, мне не известно, но ГБР будет узнавать.

Относительно реакции на действия процессуальных руководителей, прокуроров, принимавших решение о закрытии производства, в котором фигурирует Пашинский, Труба заявил, что будет реагировать на письменные обращения к нему.

Я буду обязан внести данные из обращения в ЕРДР и начать расследование в уголовном производстве. Пока таких обращений не было. Если мы говорим о возможном дисциплинарном проступке, то это полномочия главы ГПУ, — добавил глава бюро.

В настоящее время следствие по делу Пашинского разблокировано и осуществляется ГБР.

Мы начали с доказательств. Мы не исключаем, что будет изменена квалификация, в частности, следователи должны установить, держал ли нардеп в руках оружие, выходя из автомобиля, и дать этому правовую оценку, — отметил Труба.

Относительно избранной Пашинскому меры пресечения Труба отметил, что в случае нанесения тяжких телесных повреждений есть только одна мера пресечения — заключение под стражу.

Инцидент с Пашинскимпроизошел 31 декабря 2016 года на Киевщине. Нардеп во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку. В результате гражданин получил тяжелые телесные повреждения, одновременно Пашинскому были нанесены легкие телесные. повреждения. В случае доказательства вины Пашинскому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря.