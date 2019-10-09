Роман Труба, фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n127842-truba-rozpoviv-detali-spravy-proty-pashynskogo.html

Ракурс

Роман Труба, очільник Державного бюро розслідувань (ДБР), розповів деталі кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якому нещодавно було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Loading...

За словами Труби, відповідне розслідування здійснювалося в кілька етапів. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.

Так, він зазначив, що до початку лютого 2017 року тривав перший етап цього розслідування, під час якого були зібрані основні докази, на які спираються слідчі ДБР. Зокрема, було призначено слідчо-судові експертизи.

З лютого 2017 року по вересень 2019 року тривав другий етап розслідування, яке забрала собі Генпрокуратура.

Труба вважає, що це розслідування ГПУ «модерувала на користь нардепа».

Зокрема, громадянин, який отримав поранення, не був визнаний потерпілим, — зазначив Труба.

Також він наголосив, що ГПУ не розслідувала дії Пашинського, він не залучався до слідчого експерименту. Крім того, хуліганські дії щодо нардепа були виділені в окреме провадження, в якому він виявився потерпілим. Це провадження було скероване до Нацполіції для розслідування.

Також очільник ДБР нагадав, що слідчі ГПУ двічі закривали кримінальні провадження за фактом конфлікту зі стріляниною.

Вперше — в 2017 році, але воно було поновлено за рішенням Печерського суду Києва. Вдруге його закривали у березні цього року, коли спрацювала політика, — зазначив Труба.

На запитання, чи буде ДБР займатися тими, хто закривав провадження, в якому фігурує Пашинський, та чи будуть розслідуватися інші злочини, до яких може бути причетний нардеп, Труба відповів:

ДБР розслідує лише одне кримінальне провадження стосовно цього нардепа. Щодо інших можливих фактів вчинення злочинів, то, якщо нам скерують звернення про їх вчинення, то ДБР буде реагувати. Чи розслідуються ці факти в інших правоохоронних органах, мені не відомо, але ДБР буде дізнаватися.

Стосовно реакції на дії процесуальних керівників, прокурорів, які ухвалювали рішення про закриття провадження, в якому фігурує Пашинський, то Труба заявив, що реагуватиме на письмові звернення до нього.

Я буду зобов’язаний внести дані зі звернення в ЄРДР і почати розслідування у кримінального провадженні. Поки що таких звернень не було. Якщо ми говоримо про можливий дисциплінарний проступок, то це повноваження глави ГПУ, — додав очільник бюро.

Наразі ж слідство у справі Пашинського розблоковано і здійснюється ДБР.

Ми розпочали з доказів. Ми не виключаємо, що буде змінено кваліфікацію, зокрема, слідчі мають встановити, чи нардеп, виходячи з автомобіля, тримав у руках зброю і дати цьому правову оцінку, — зазначив Труба.

Щодо обраного Пашинському запобіжного заходу Труба зазначив, що в разі завдання тяжких тілесних ушкоджень є лише один запобіжний захід — взяття під варту.

Інцидент з Пашинським стався 31 грудня 2016 року на Київщині. Нардеп під час конфлікту на дорозі вистрілив у ногу людині. Внаслідок цього громадянин отримав тяжкі тілесні ушкодження, водночас Пашинському були завдані легкі тілесні. ушкодження. У разі доведення вини Пашинському загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд Києва арештував Пашинського до 4 грудня.