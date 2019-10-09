У Кривому Розі житель заявив про плани вбивства Зеленського. Фото:

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Ракурс

Вбити президента України Володимира Зеленського хотів мешканець міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

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У ніч на 9 жовтня людину, яка заявляла про плани вбивства президента, затримали співробітники Національної поліції. Затримання сталося на вулиці Соборності в Металургійному районі. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини» із посиланням на міське управління поліції Кривого Рогу.

Про підозрілого громадянина в поліцію повідомили міські мешканці, він заявляв, що йому «замовили Зеленського». На момент затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у квітні в селі Іванковичі під Києвом, в якому мешкав тодішній кандидат у президенти України Володимир Зеленський, сталася стрілянина. Виявилося, що поліція затримувала озброєну банду, яка готувала злочин проти кримінального авторитета.