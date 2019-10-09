Нардепів закликали спростити формування територіальних громад. Фото: eu.in.ua

https://racurs.ua/ua/n127840-komitet-rady-rekomenduvav-parlamentu-sprostyty-formuvannya-terytorialnyh-gromad.html

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Верховній Раді України рекомендували прийняти урядовий законопроект про зміни до закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

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Ці зміни дозволять прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Проект закону рекомендується прийняти за основу та в цілому в першому читанні. Такого висновку дійшов парламентський комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Цю пропозицію підтримав 21 член комітету. Про це 9 жовтня повідомляє «РБК-Україна».

Документ передбачає доповнити перелік умов добровільного об'єднання громад вимогою про здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області. Українському уряду хочуть надати право затверджувати плани формування територій громад Ради міністрів Криму чи відповідної ОДА.

Наразі обласна влада не завжди вчасно та правильно приймають рішення про схвалення перспективних планів формування територій громад областей. Буває, що місцева влада політизує цей процес, щоб у майбутньому впливати на потенційних виборців.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко заявив, що пакет законів із децентралізації може бути ухвалений Радою до лютого 2020 року, а до кінця листопада у «Слузі народу» планують вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою і почати обговорювати його з громадянами.