Нардепов призвали упростить формирование территориальных общин. Фото: eu.in.ua

https://racurs.ua/n127840-komitet-rady-rekomendoval-parlamentu-uprostit-formirovanie-territorialnyh-obschin.html

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Верховной Раде рекомендовали принять правительственный законопроект об изменениях в закон «О добровольном объединении территориальных общин».

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Эти изменения позволят ускорить формирование перспективных планов состоятельных общин. Проект закона рекомендуется принять за основу и в целом в первом чтении. К такому выводу пришел парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Это предложение поддержал 21 член комитета. Об этом 9 октября сообщает «РБК-Украина».

Документ предполагает дополнить перечень условий добровольного объединения общин требованием об осуществлении этого процесса согласно перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области. Украинскому правительству хотят предоставить право утверждать планы формирования территорий общин Совета министров Крыма или соответствующей ОГА.

Отмечается, что сейчас областные власти не всегда своевременно и правильно принимают решение об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей. Бывает, что местная власть политизирует этот процесс, чтобы в будущем влиять на потенциальных избирателей.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко заявил, что пакет законов по децентрализации может быть принят Радой до февраля 2020 года, а до конца ноября в «Слуге народа» планируют выйти на проект нового административно-территориального устройства и начать обсуждать его с гражданами.