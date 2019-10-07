Админреформа: проект нового деления Украины появится в ноябре, фото — Подробности

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Ракурс

Пакет законов по децентрализации может быть принят Радой до февраля 2020 года, а до конца ноября в «Слуге народа» планируют выйти на проект нового административно-территориального устройства страны и начать обсуждать его с гражданами.

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Об этом рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко.

Он заверил, что процесс укрупнения общин для 80% общин будет выигрышным. Следующим этапом реформы, по его словам, станут выборы, на которых к власти на местном уровне «необходимо привести обновленный политический класс». В «Слуге народа» пообещали не брать в списки действующих депутатов горсоветов.

Я сторонник принципа не разрешать баллотироваться там, где человек до этого был депутатом. Есть у нас и еще более жесткие люди, которые хотят не пускать в списки никого из нынешних депутатов облсоветов, горсоветов, — рассказал Корниенко.

В результате реформы, по его словам, районы в Украине будут укрупнены в 100 округов, в которых не будет избранной власти, а в ведении префектов будет находиться 10−15 общин округа. На уровне области существовать исполнительный орган областного совета, в который передаются полномочия.

Мы хотим перейти к назначению областным советом председателя, который на конкурсе отбирает себе заместителей-госслужащих, — заявил нардеп.

Параллельно, по его словам, будут существовать префекты, которые будут назначаться президентом — на уровне областей и округов. Функционально и организационно эти префекты будут подчинены правительству. Такие госслужащие будут координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и ​​следить за законностью решений органов местного самоуправления.

Условия работы этого служащего Корниенко обещал выписать в отдельном законе. Отбор префектов будут проводить на конкурсной комиссии.

Когда будет нужно набрать 120 префектов, мы отберем их, например, 200. Таким образом, сформируем кадровый резерв. Поскольку префекты будут каждые три года проходить ротацию, то через 15 лет вырастет класс профессиональных префектов, — рассказал Корниенко.

«Ракурс» сообщал, что в «Слуге народа» замахнулись на повторение успеха партии Зеленского на местных выборах и обещают создание ЦПАУ в каждой ОТО.