Адмінреформа: проект нового поділу України з’явиться у листопаді, фото — Подробиці

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Ракурс

Пакет законів із децентралізації може бути ухвалений Радою до лютого 2020 року, а до кінця листопада у «Слузі народу» планують вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою і почати обговорювати його з громадянами.

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Про це розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко.

Корнієнко запевнив, що у процес укрупнення громад для 80% громад буде виграшним. Наступним етапом реформи стануть вибори, на яких до влади на місцевому рівні «необхідно привести оновлений політичний клас». В «Слузі народу» пообіцяли не брати в списки діючих депутатів міськрад.

Я прихильник принципу не дозволяти балотуватися там, де людина до цього була депутатом. Є у нас жорсткі люди, які хочуть не пускати в списки нікого з нинішніх депутатів облрад, міськрад, — розповів Корнієнко.

В результаті реформи, за його словами, райони в Україні будуть укрупнені в 100 округів, у яких не буде обраної влади, а у веденні префектів перебуватиме 10−15 громад округу. На рівні області існуватиме виконавчий орган обласної ради, у який передаються повноваження.

Ми хочемо перейти до призначення обласною радою голови, який за конкурсом відбирає собі заступників, які стануть держслужбовцями, — заявив нардеп.

Паралельно, за його словами, існуватимуть префекти, що призначатимуться президентом — на рівні областей і округів. Функціонально і організаційно ці префекти будуть підпорядковані уряду. Такі держслужбовці координуватимуть роботу центральних органів виконавчої влади на місцях і стежитимуть за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Умови роботи цього службовця Корнієнко обіцяв виписати в окремому законі. Відбір префектів проводитимуть на конкурсній комісії.

Коли буде потрібно набрати 120 префектів, ми відберемо їх, наприклад, 200. Таким чином, сформуємо кадровий резерв. Оскільки префекти будуть щотри роки проходити ротацію, то через 15 років виросте клас професійних префектів, — розповів Корнієнко.

«Ракурс» повідомляв, що в «Слузі народу» замахнулися на повторення успіху партії Зеленського на місцевих виборах і обіцяють тотальну ЦНАПізацію в ОТГ.