Децентралізація: в "Слузі народу" обіцяють тотальну ЦНАПізацію в ОТГ і прагнуть повної перемоги на місцевих виборах, фото — eu.in.ua

https://racurs.ua/ua/n127760-v-sluzi-narodu-obicyaut-totalnu-cnapizaciu-v-otg.html

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Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді ініціюватиме проведення істотних трансформацій по лінії Мінрегіону. Зокрема, йдеться про проведення в рамках децентралізації підпроекту «тотальної ЦНАПізаціі».

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Намір забезпечити в кожній новоствореній громаді Центр надання адміністративних послуг озвучив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко.

Мета такої реформи — спустити на місцевий рівень надання найнеобхідніших адміністративних послуг, аби в громадянина не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр. Згодом Корнієнко пропонує доручити реалізацію частини таких послуг старостам (видача свідоцтв про смерть чи народження, реєстрація шлюбів, реєстрація бізнесу).

За його словами, такі заходи неможливо зробити без цифрових трансформацій і пошуку нових кадрів для керування ОТГ — об'єднаними територіальними громадами.

Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії «Слуга народу» на місцеві вибори. Хочемо максимально відкрити двері і ліфти для нових людей, в тому числі шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою, — заявив Корнієнко.

Він вважає, що ідеальним керівником громади може бути не тільки людина, яка раніше 30 років очолювала сільраду, але й люди «нової формації», можливо, ті, хто повернувся із заробітків і відкрив в селі власний бізнес.