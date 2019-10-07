Децентрализация: в Слуге народа обещают создать ЦПАУ во всех территориальных общинах, фото — eu.in.ua

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Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде будет инициировать проведение существенных трансформаций по линии Минрегиона. В частности, речь идет о проведении в рамках децентрализации подпроекта «тотального создания ЦПАУ».

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Намерение обеспечить в каждой новой объединенной территориальной общине создание Центра предоставления административных услуг озвучил в интервью «Интерфакс-Украина» первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко.

Цель такой реформы — спустить на местный уровень предоставления необходимых административных услуг, чтобы у гражданина не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр. Впоследствии Корниенко предлагает поручить реализацию части таких услуг старостам (выдача свидетельств о смерти или рождении, регистрация браков и бизнеса).

По его словам, такие меры невозможно сделать без цифровых преобразований и поиска новых кадров для управления ОТО — объединенными территориальными общинами.

Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии «Слуга народа» на местных выборах. Хотим максимально открыть двери и лифты для новых людей, в том числе путем повышения престижности быть местным депутатом, повышения престижности быть старостой, — заявил Корниенко.

Он считает, что идеальным руководителем общины может быть не только человек, который раньше 30 лет возглавлял сельсовет, но и люди «новой формации», возможно, те, кто вернулся из-за граница и открыл в селе собственный бизнес.