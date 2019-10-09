Леонид Слуцкий, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127839-v-pase-obvinilichlena-rossiyskoy-delegacii-v-obnarodovanii-sekretnoy-informacii.html

Ракурс

Члена российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главукомитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в нарушении конфиденциальности.

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Он в интервью государственным российским информагентствам раскрыл содержание закрытого заседания Мониторингового комитета ПАСЕ, которое состоялось 1 октября в Страсбурге, к тому же исказив содержание выступлений других участников этого заседания. Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на официальное письмо председателя этого комитета, британского консерватора Роберта Гейла.

Отмечается, что этот лист 8 Октября был направлен руководителю российской делегации в ПАСЕ вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому, а также членам российской делегации и другим участникам заседания этого комитета.

В своем интервью Слуцкий, в частности, заявил, что обсуждение в мониторингового комитета ПАСЕ имело «сознательно провокационную цель — показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдения основных прав и свобод в России».

Представителей оппозиции и общественных организаций России, которые также участвовали в слушаниях, он назвал «источниками кривозеркалья», которые якобы «представляют довольно узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства электората».

Напомним, в июне этого года российским делегатам разрешили вернуться в ПАСЕ без выполнения озвученных Ассамблеей требований.