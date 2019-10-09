Леонід Слуцький, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127839-u-parie-zvynuvatyly-chlena-rosiyskoyi-delegaciyi-v-opryludnenni-taiemnoyi-informaciyi.html

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Члена російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) очільника комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького звинуватили в порушенні конфіденційності.

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Він в інтерв’ю державним російським інформагентствам зміст переказав закритого засідання Моніторингового комітету ПАРЄ, яке відбулося 1 жовтня у Страсбурзі, до того ж спотворивши зміст виступів інших учасників цього засідання. Про це повідомляє видання «Голос Америки» з посиланням на офіційний лист голови цього комітету, британського консерватора Роберта Гейла.

Зазначається, що цей лист 8 жовтня був направлений очільникові російської делегації в ПАРЄ віце-спікеру Держдуми РФ Петру Толстому, а також членам російської делегації та іншим учасникам засідання цього комітету.

У своєму інтерв’ю Слуцький, зокрема, заявив, що обговорення в Моніторинговому комітеті ПАРЄ мало «свідомо провокаційну мету — показати не в кращому світлі стан громадянського суспільства і дотримання основних прав і свобод в Росії».

Представників опозиції та громадських організацій Росії, які також брали участь в слуханнях, він назвав «джерелами кривозеркалья», які нібито «представляють досить вузький прошарок громадянського суспільства і не відображають інтереси більшості електорату».

Нагадаємо, у червні цього року російським делегатам дозволили повернутися в ПАРЄ без виконання озвучених Асамблеєю вимог.