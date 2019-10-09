Труба звітує про справи ДБР (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n127838-truba-zvituie-pro-spravy-dbr-translyaciya.htmlРакурс
Роман Труба, директор Держбюро розслідувань, на брифінгу в Києві звітує про перебіг досудових розслідувань у кримінальних провадженнях ДБР.
Брифінг Труби з 12.00 транслюється наживо.
За кілька годин до брифінгу стало відомо, що ДБР відкрило чергове кримінальне провадження стосовно екс-президента Петра Порошенка щодо можливого декларування недостовірної інформації про його статки.
До цього бюро розслідувало 11 кримінальних проваджень, в яких фігурував Порошенко, в тому числі й щодо можливого захоплення влади.
Як відомо, ДБР займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують високопосадовці, судді та працівники правоохоронних органів. Із часом до бюро від прокуратури має остаточно перейти функція досудового слідства в кримінальних провадженнях.