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Труба звітує про справи ДБР. Фото: Досьє

Труба звітує про справи ДБР (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 жов 2019, 11:54
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Роман Труба, директор Держбюро розслідувань, на брифінгу в Києві звітує про перебіг досудових розслідувань у кримінальних провадженнях ДБР.

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Брифінг Труби з 12.00 транслюється наживо.

За кілька годин до брифінгу стало відомо, що ДБР відкрило чергове кримінальне провадження стосовно екс-президента Петра Порошенка щодо можливого декларування недостовірної інформації про його статки.

До цього бюро розслідувало 11 кримінальних проваджень, в яких фігурував Порошенко, в тому числі й щодо можливого захоплення влади.

Як відомо, ДБР займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують високопосадовці, судді та працівники правоохоронних органів. Із часом до бюро від прокуратури має остаточно перейти функція досудового слідства в кримінальних провадженнях.

Джерело: Ракурс


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