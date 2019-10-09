Труба отчитывается о делах ГБР. Фото: Досьє

https://racurs.ua/n127838-truba-otchityvaetsya-o-delah-gbr-translyaciya.html

Ракурс

Роман Труба, директор Госбюро расследований, на брифинге в Киеве отчитывается о ходе досудебных расследований в уголовных производствах ГБР.

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Брифинг Трубы с 12.00 транслируется онлайн.

За несколько часов до брифинга стало известно, что ГБР открыло очередное уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко относительно возможного декларирования недостоверной информации о его состоянии.

До этого бюро расследовало 11 уголовных производств, в которых фигурировал Порошенко, в том числе и о возможном захвате власти.

Как известно, ГБР занимается расследованием уголовных производств, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, судьи и работники правоохранительных органов. Со временем к бюро от прокуратуры должна окончательно перейти функция досудебного следствия в уголовных производствах.