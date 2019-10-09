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В Кривом Роге житель заявил о планах убийства Зеленского. Фото:

Хотел совершить покушение на Зеленского: в Кривом Роге задержали мужчину, который планировал убить президента

9 окт 2019, 12:54
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Убить президента Украины Владимира Зеленского хотел житель города Кривой Рог на Днепропетровщине.

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В ночь на 9 октября человека, который заявлял о планах убийства президента, задержали сотрудники Национальной полиции. Задержание произошло на улице Соборности в Металлургическом районе. Об этом сегодня сообщают «Українські новини» со ссылкой на городское управление полиции Кривого Рога.

О подозрительном гражданине в полицию сообщили городские жители, он заявлял, что ему «заказали Зеленского». На момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, в апреле в селе Иванковичи под Киевом, в котором жил тогдашний кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, произошла стрельба. Оказалось, что полиция задерживала вооруженную банду, которая готовила преступление против криминального авторитета.


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