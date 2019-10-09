Хотел совершить покушение на Зеленского: в Кривом Роге задержали мужчину, который планировал убить президентаhttps://racurs.ua/n127841-hotel-sovershit-pokushenie-na-zelenskogo-v-krivom-roge-zaderjali-mujchinu-kotoryy-planiroval.htmlРакурс
Убить президента Украины Владимира Зеленского хотел житель города Кривой Рог на Днепропетровщине.
В ночь на 9 октября человека, который заявлял о планах убийства президента, задержали сотрудники Национальной полиции. Задержание произошло на улице Соборности в Металлургическом районе. Об этом сегодня сообщают «Українські новини» со ссылкой на городское управление полиции Кривого Рога.
О подозрительном гражданине в полицию сообщили городские жители, он заявлял, что ему «заказали Зеленского». На момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, в апреле в селе Иванковичи под Киевом, в котором жил тогдашний кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, произошла стрельба. Оказалось, что полиция задерживала вооруженную банду, которая готовила преступление против криминального авторитета.