Транзит газу з РФ: Гончарук розповів про новий контракт. Фото: the-blogger.ru

https://racurs.ua/ua/n127851-tranzyt-gazu-z-rf-goncharuk-rozpoviv-pro-novyy-kontrakt.html

Ракурс

Транзит газу з РФ територією України має відбуватися за новими європейськими правилами. Наразі Україні важливо отримати новий довгостроковий контракт.

Loading...

Про це заявив прем'єр-міністр Україна Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду. За його словами, України і її газотранспортна система починають працювати за європейськими стандартами, тож і контракт має ґрунтуватися на них.

Ми ставимо за мету отримання максимально вигідних умов у переговорах із РФ, які триватимуть ще кілька місяців. Можливо, вони завершаться до кінця цього року, — заявив глава уряду.

Водночас стало відомо, що сьогодні представники Росії та Німеччини обговорили питання постачання російського газу на Захід із 1 січня 2020 року.

Як пишуть УНН, за підсумками зустрічі очільника «Газпрому» Олексія Міллера та представника німецького уряду з газових питань Георга Графа Вальдерзее було оприлюднено повідомлення про те, що чинний контракт про транзит газу з РФ через Україну може бути продовжений до настання актуальних ринкових умов, якщо Україна не встигне до кінця року запровадити у своє законодавство положення третього енергетичного пакету ЄС. Зокрема, йдеться про забезпечення незалежності національного регулятора в сфері енергетики і створення сертифікованого незалежного газотранспортного оператора. Також має бути затверджена економічно обґрунтована та прозора методика тарифоутворення для цього оператора.

Окрім того, Міллер закликав Україну визначитися з об'ємом подальших закупівель російського газу за прямим контрактом, оскільки, за його словами, від цього залежить пропускна спроможність ГТС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує Україні та Росії прив’язати тариф на транзит російського газу українською територією до обсягів його прокачування.