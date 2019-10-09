Гончарук об отопительном сезоне: Смела нас снова «радует»

Правительство создало рабочую группу, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации в городе Смела, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n127853-goncharuk-ob-otopitelnom-sezone-smela-nas-snova-raduet.html

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Город Смела Черкасской области снова потенциально может стать центром проблем с отоплением.

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Об этом во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Мы хотим в этом году не допустить этого, — подчеркнул Гончарук,

В связи с этим было решено создать рабочую группу под председательством министра развития общин и территорий Алены Бабак, которая за два-три дня должна предложить выход из ситуации, сообщил премьер.

Мы давно занимаемся этой ситуацией, там остались последние шаги, — подчеркнул чиновник.

Гончарук отметил, что отопительный сезон, последняя неделю подготовки к которому сейчас идет, уже традиционно сложно стартует в стране. Ряд предприятий, которые предоставляют соответствующие услуги населению, имеют долги, проблемы с инфраструктурой и т. п.

Напомним, осенью прошлого года из-за проблем с отоплением в Смеле сложилась напряженная ситуация, в частности — пришлось слить воду из системы отопления, приостановить обучение в школах и закрыть городскую больницу, эвакуировав оттуда больных.