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Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод. Фото: ZN.UA

Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

9 окт 2019, 16:02
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Судьи Украины сталкиваются со схемами вымогательства со стороны членов Общественного совета добропорядочности за положительный вывод о них.

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Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал о существовании такого «бизнеса» в ОСД в интервью «Цензор.НЕТ».

Оказывается, частью этого гражданского общества был налажен определенный «бизнес», когда к судьям приходили и говорили, что для того, чтобы получить положительный вывод, вы должны заплатить, — заявил он.

Сейчас судей допрашивают в рамках уголовных производств по указанному факту вымогательства. Расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Нужно ту золотую середину найти, которая и не позволит злоупотреблять, и обеспечит качественный результат. Мы над этим работаем, — добавил Вениславский в ответ на вопрос, нужно ли было дать ОСД право полного вето при отборе судей, чтобы отсеять недобропорядочных кандидатов.

Представитель президента в КСУ также отметил, что сейчас нарабатываются предложения, которые ограничат поступление лишнего массива дел в высшие судебные инстанции и обеспечат внесении изменений в процессуальные кодексы с целью недопущения злоупотреблений.


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Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

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