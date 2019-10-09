Гончарук отреагировал на скандальное заявление министра экономики Милованова. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127855-goncharuk-otreagiroval-na-skandalnoe-zayavlenie-ministra-ekonomiki-milovanova.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, встал на защиту министра экономики Тимофея Милованова, который во время одного из своих выступлений заявил, что его никогда не интересовала Украина.

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В ходе сегодняшнего брифинга Гончарук заявил журналистам, что те вырвали слова из контекста во время выступления Милованова пятилетней давности.

Глава правительства уверен, что есть среди журналистов те люди, которые пытаются дискредитировать министра экономики в глазах общества. По словам Гончарука, эти люди не хотят, чтобы в стране разрушались коррупционные схемы.

Хочу им сказать: Не дождетесь, эти разводы и фейки ни к чему не приведут. Фраза, которая была якобы провозглашена Миловановым, чтобы показать свое отношение к Украине, такой не является. Важен контекст, — сказал он.

Также Гончарук заверил, что все члены его правительства являются профессионалами своего дела и патриотами Украины.

Напомним, что скандальное заявление Милованов сделал во время семинара​ «Economy Lab» в Киеве. Присутствующим он рассказал, что с 1999 года он не проживал в Украине и возвращался в страну только для того, чтобы решить личные дела.