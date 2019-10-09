Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гончарук отреагировал на скандальное заявление министра экономики Милованова. Фото: Цензор

Гончарук отреагировал на скандальное заявление министра экономики Милованова

9 окт 2019, 16:08
999

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, встал на защиту министра экономики Тимофея Милованова, который во время одного из своих выступлений заявил, что его никогда не интересовала Украина.

Loading...

В ходе сегодняшнего брифинга Гончарук заявил журналистам, что те вырвали слова из контекста во время выступления Милованова пятилетней давности.

Глава правительства уверен, что есть среди журналистов те люди, которые пытаются дискредитировать министра экономики в глазах общества. По словам Гончарука, эти люди не хотят, чтобы в стране разрушались коррупционные схемы.

Хочу им сказать: Не дождетесь, эти разводы и фейки ни к чему не приведут. Фраза, которая была якобы провозглашена Миловановым, чтобы показать свое отношение к Украине, такой не является. Важен контекст, — сказал он.

Также Гончарук заверил, что все члены его правительства являются профессионалами своего дела и патриотами Украины.

Напомним, что скандальное заявление Милованов сделал во время семинара​ «Economy Lab» в Киеве. Присутствующим он рассказал, что с 1999 года он не проживал в Украине и возвращался в страну только для того, чтобы решить личные дела.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил о существовании схем вымогательства денег у судей за положительный вывод о них со стороны Общественного совета добропорядочности

Правовые новости
16:02

Убийство пятилетнего Кирилла Тлялова на Киевщине: в ГБР сообщили о ходе расследования

Расследование резонансного убийства пятилетнего Кирилла Тлялова находится на завершающем этапе. Следователи ГБР установили события того злосчастного дня поминутно, но орудия убийства не нашли

Правовые новости
13:47
Новости партнеров
Загрузка...