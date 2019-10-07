Новости Украины

Никогда не интересовала Украина: министр экономики сделал скандальное заявление. Фото: Страна

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Тимофей Милованов, министр экономики Украины, публично заявил о том, что «его никогда не интересовала Украина». Глава министерства также признался, что ничего не понимает в экономике.

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Скандальное заявление министр сделал во время семинаре «Economy Lab» в Киеве. Присутствующим он рассказал, что с 1999 года он не проживал в Украине и возвращался в страну только для того, чтобы решить личные дела.

Милованов сказал, что его, в первую очередь, интересовал парусный спорт и сальса, а не дела его родной страны.

Также министр рассказал, что не разбирается в делах своего ведомства.

Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать… Я просто не переношу любые встречи… — сказал он.

Напомним, что народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко посоветовал журналисту «попить водички» в ответ на вопрос о том, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.