Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ніколи не цікавила Україна: міністр економіки зробив скандальну заяву. Фото: Страна

Ніколи не цікавила Україна: міністр економіки зробив скандальну заяву (ВІДЕО)

7 жов 2019, 11:21
999

Тимофій Милованов, міністр економіки України, публічно заявив про те, що «його ніколи не цікавила Україна». Глава міністерства також зізнався, що нічого не розуміє в економіці.

Loading...

Скандальну заяву міністр зробив під час семінарі «Economy Lab» в Києві. Присутнім він розповів, що з 1999 року він не проживав в Україні і повертався в країну тільки для того, щоб вирішити особисті справи.

Милованов сказав, що його, в першу чергу, цікавив вітрильний спорт і сальса, а не справи рідної країни.

Також міністр розповів, що не розбирається в справах свого відомства.

Я особливо не розумів нічого в економіці і продовжую нічого не розуміти… Я просто не переношу будь-які зустрічі… — сказав він.

Нагадаємо, що народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко порадив журналісту «попити водички» у відповідь на питання про те, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського

Міністр закордонних справ України Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського у Луганській області. Уся справа в мынометних обстрілах з боку бойовиків, які відбулися тут нещодавно

Новини України
13:13

У Зеленського розповіли про наслідки відмови від «формули Штайнмаєра»

Для ​України настануть серйозні наслідки, якщо вона відмовиться від імплементації так званої «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу, заявив депутат із фракції «Слуга народу» Богдан Яременко

Новини України
08:54
Новини партнерів
Загрузка...