Новини України

Ніколи не цікавила Україна: міністр економіки зробив скандальну заяву. Фото: Страна

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Тимофій Милованов, міністр економіки України, публічно заявив про те, що «його ніколи не цікавила Україна». Глава міністерства також зізнався, що нічого не розуміє в економіці.

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Скандальну заяву міністр зробив під час семінарі «Economy Lab» в Києві. Присутнім він розповів, що з 1999 року він не проживав в Україні і повертався в країну тільки для того, щоб вирішити особисті справи.

Милованов сказав, що його, в першу чергу, цікавив вітрильний спорт і сальса, а не справи рідної країни.

Також міністр розповів, що не розбирається в справах свого відомства.

Я особливо не розумів нічого в економіці і продовжую нічого не розуміти… Я просто не переношу будь-які зустрічі… — сказав він.

Нагадаємо, що народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко порадив журналісту «попити водички» у відповідь на питання про те, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров’я.