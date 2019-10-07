Мирный процесс на Донбассе: в "Слуге народа" назвали вероятную дату выборов, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n127742-yaremenko-oktyabr-indikator-povedeniya-rossii-vybory-v-donbasse-luchshe-provesti-vesnoy-2020.html

Ракурс

Местные выборы на Донбассе возможно провести провести весной 2020 года. Такое мнение высказал нардеп из «Слуги народа», председатель Комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко.

Loading...

Это произойдет, если Россия будет вести себя конструктивно, пойдет на проведение саммита и на уступки, а Украина до 31 декабря примет новый закон об особом статусе Донбасса. Если же россияне не пойдут на компромиссы, смысла в принятии нового закона Яременко не видит.

Он считает, что октябрь этого года для Украины важнее декабря, поскольку Киеву нужно увидеть реакцию РФ на проведение саммита и выполнения Россией взятых на себя условий — отвод войск в определенных точках.

Это индикатор. Если мы даже в этом вопросе не можем договориться, то какие еще нужны доказательства, что РФ не хочет мира? — заявил Яременко в интервью «РБК-Украина».

Главным игроком в мирном процессе на Донбассе со стороны международного сообщества является, по его мнению, ОБСЕ. Именно эта организация будет контролировать процесс прекращения боевых действий, вывод российских войск и проведение выборов. ОБСЕ является единственным верификатором реального вывода российских войск из ОРДЛО.

Никакого другого механизма у нас нет. Как это будет реализовываться — вопрос обсуждений. ОБСЕ присутствует на всех переговорах, — заявил Яременко.

А вот допуск ОБСЕ на все территории, где присутствуют гибридные войска РФ, станет частью договоренностей, которые должна выполнить Россия. По словам Яременко, если Россия «не хочет мира, тогда всем станет очевидно, кто именно срывает мирный процесс».

По мнению Яременко, Украина должна требовать, чтобы так называемые первый и второй армейские корпуса боевиков, которые находятся в ОРДЛО, во время мирного процесса не превратились в «народную милицию».

Яременко отказался отвечать на вопрос о том, кто будет контролировать территорию ОРДЛО в предвыборный период.