Мирний процес на Донбасі: в "Слузі народу" назвали ймовірну дату виборів, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n127742-yaremenko-jovten-indykator-povedinky-rosiyi-vybory-na-donbasi-naykrasche-provesty-navesni-2020.html

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Місцеві вибори на Донбасі можливо провести провести навесні 2020 року. Таку думку висловив нардеп зі «Слуги народу», голова Комітету Ради із закордонних справ Богдан Яременко.

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Це станеться, якщо Росія поводитиметься конструктивно, піде на проведення саміту і на поступки, а Україна до 31 грудня прийме новий закон про особливий статус Донбасу. Якщо ж росіяни не підуть на компроміси, сенсу в ухваленні нового закону Яременко не бачить.

Він вважає, що жовтень цього року для України важливіший грудня, оскільки Києву треба побачити реакцію РФ на проведення саміту і виконання Росією взятих на себе умов — відведення військ в певних точках.

Це індикатор — якщо ми навіть в цьому питанні не можемо домовитися, то які ще потрібні докази, що РФ не хоче миру? — заявив Яременко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Головним гравцем у мирному процесі на Донбасі з боку міжнародного співтовариства є, на його думку, ОБСЄ. Саме ця організація контролюватиме процес припинення бойових дій, виведення російських військ та проведення виборів. ОБСЄ є єдиним верифікатором реального виведення російських військ з території ОРДЛО.

Ніякого іншого механізму у нас немає. Як саме це буде реалізовуватися — питання обговорень. ОБСЄ присутня на всіх переговорах, — заявив Яременко.

А ось допуск ОБСЄ на всі території, де присутні гібридні війська РФ, мусить стати частиною домовленостей, які повинна виконати Росія. За словами Яременка, якщо Росія «не хоче миру, тоді всім на світі стане очевидно, хто саме зриває мирний процес».

Щодо місцевих, донбаських бойовиків, то на думку Яременка, Україна мусить вимагати, аби так звані перший і другий армійські корпуси, які знаходяться в ОРДЛО, під час мирного процесу перетворилися в «народні міліції».

Яременко відмовився відповідати на питання щодо того, хто контролюватиме територію ОРДЛО у передвиборний період.